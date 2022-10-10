Удари по енергоінфраструктурі: "Укренерго" використовує резервні схеми живлення

В "Укренерго" заявляють, що внаслідок ракетних атак Росії на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру в містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.

Про це йдеться у заяві "Укренерго" в Telegram.

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.

Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень. Будь ласка, залишайтесь в укриттях та дбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда