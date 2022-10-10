Всі розділи
Укр / Рус

Удари по енергоінфраструктурі: "Укренерго" використовує резервні схеми живлення

Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:28 - Олексій Павлиш

В "Укренерго" заявляють, що внаслідок ракетних атак Росії на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру в містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.

Про це йдеться у заяві "Укренерго" в Telegram.

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.

Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень. Будь ласка, залишайтесь в укриттях та дбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали трьох ударів по Харкову, внаслідок чого у деяких районах зникло світло та водопостачання.

Російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда

енергетика Укренерго війна
Матеріали за темою
На Запорізькій АЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ 7 жовтня 2022, 17:55
"Зелений" газ з відходів: коли біометан допоможе Україні стати енергонезалежною 6 жовтня 2022, 10:30
Буде дорого 5 жовтня 2022, 08:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті