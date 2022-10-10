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Росіяни нанесли удар по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини

Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:14 - Анастасія Жарикова

Російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

"Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. 

Він закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів. 

"Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – додав він.

Нагадуємо:

У понеділок вранці по всій материковій частині України оголошено повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська завдають масовані ракетні удари по всій території України.



війна інфраструктура Львів
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