Росіяни нанесли удар по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини
Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:14 -
Російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
"Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом.
Він закликав жителів Львівщини залишатися в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.
"Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", – додав він.
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У понеділок вранці по всій материковій частині України оголошено повітряну тривогу.
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