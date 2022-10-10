Окупанти влучили по обʼєкту інфраструктури Харкова: частина міста без світла та води

Російські окупанти завдали трьох ударів по Харкову, внаслідок чого у деяких районах зникло світло та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

"Попередньо три прильоти по Харкову. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання", - написав мер міста.

Терехов додав, що фахівці обленерго та комунальники працюють над відновленням електропостачання.

Нагадуємо:

Російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівської області.





