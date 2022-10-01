"Зернова ініціатива" : ще 11 суден вийшли з українських портів

В рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 11 суден з 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Facebook.

"1 жовтня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 11 суден. На їх борту 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", йдеться в повідомленні.

Додається, що серед відправлених суден, балкер QUEEN LILA перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії.

Загалом від початку роботи зернового коридору, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

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Нагадаємо:

У вівторок, 27 вересня, з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

У рамках реалізації "зернової ініціативи" у понеділок, 26 вересня, з портів "Одеса" та "Південний" вийшло 4 судна з 88,17 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи.