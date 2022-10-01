Маск презентував робота-гуманоїда, який може стати новою робочою силою 

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Генеральний директор Tesla Ілон Маск презентував у п’ятницю прототип свого гуманоїдного робота Optimus, запевняючи, що зможе виробляти таких мільйони й продавати їх менше ніж за 20 тис. доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Експериментальний варіант робота, розроблений Tesla в лютому, на презентації поки тільки помахав натовпу. Tesla також показала відео, на якому він виконує прості завдання, такі як полив рослин, перенесення коробок і підняття металевих прутів на виробничій станції компанії.

Маск назва робота Optimus і додав, що він зможе ходити вже за кілька тижнів. Він також очікує, що Tesla буде готова прийняти замовлення на робота через три-п’ять років.

Компанія бачить майбутнє своїх роботів у масовому залученні на заводах, що в майбутній перспективі може вплинути на подальший розвиток людства.

За словами Маска, розвиваючи робототехнічний бізнес, Tesla змінює умови відомої місії, яка стала частиною її звернення до інвесторів та кліматичних активістів, зобов’язуючись "прискорити перехід світу до сталої енергетики".

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"Optimaus не відповідає напряму прискоренню стійкої енергетики", - сказав Маск.

Також Маск, який раніше говорив про ризики штучного інтелекту, сказав, що масове впровадження роботів має потенціал "трансформувати цивілізацію" і створити "майбутнє достатку, майбутнє без бідності". Але він сказав, що вважає важливим, щоб акціонери Tesla відігравали роль у перевірці зусиль компанії.

Нагадаємо:

Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск вперше очолив рейтинг 400 найбагатших бізнесменів США за версією журналу Forbes зі статками у 251 мільярд доларів.

Колишня дівчина мільярдера Ілона Маска, з якою він зустрічався в студентські роки, продала на аукціоні його фото та інші речі більше ніж на 165 тис. доларів.