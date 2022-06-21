"Нафтогаз" планує у липні подати до арбітражу на "Газпром" за скорочення транзиту

"Нафтогаз України" має намір у липні подати позов на російський "Газпром" за скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги.

Про це на прескоференції заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зідно з умовами нашого контракту з "Газпромом" передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу.

У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і "Газпром" не змінить своєї позицію, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - пояснив Вітренко.

За його словами, НАК використовуватиме всі права, тому що "Газпром" нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для "Газпрому".

Нагадаємо:

У травні голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у разі несплати невикористаних транзитних потужностей за контрактом.

Він нагадав, що підписаний із "Газпромом" у 2019 році контракт передбачав умову "качай або плати", тобто російська сторона зобов’язана сплачувати не лише потужності, через які здійснює фізичний транзит, але невикористані, які заброньовані згідно контракту.

Перед цим українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС "Сохранівка", через яку проходить третина транзиту Україною до ЄС, через дії російських окупантів. ОГТСУ запропонувала перенести "Сохранівки" на точку "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.

Економічна правда