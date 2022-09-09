У вересні в рамках "малої приватизації" продадуть три спиртзаводи на Тернопільщині

У рамках "малої приватизації" 19, 20 та 21 вересня на майданчику "ProZorro.Продажі" пройдуть аукціони із продажу трьох спиртзаводів у Тернопільській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

За словами міністра, ціна заводів різна.

"Тобто, кожен покупець може собі підібрати той об’єкт, який йому підходить. Там від 25 до 50 із чимось мільйонів гривень стартова ціна. Це можливість фактично зараз інвестувати у ту сферу, яка може бути максимально перспективною", - сказав Немчінов.

За його словами, переважно об'єкти, які продаються, повноцінно не працювали.

"Така "мала приватизація" дасть можливість підприємствам, які роками нормально не працювали, розвиватися, створити у цих відносно безпечних регіонах "точки росту", - додав він.

"Адже ні для кого не секрет, що із блокуванням Чорноморського узбережжя є надлишок зерна та сільськогосподарської продукції, які можуть бути перероблені як у готову продукцію, так і в напівфабрикати. Наприклад, те саме борошно та інші речовини. У цьому випадку якраз спиртзаводи - це можливість переробити цю продукцію", - резюмував міністр.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів прискорив передачу держпідприємств у сферу управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

У Мінекономіки нагадали, що в рамках "малої приватизації" в 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150-ти підприємств.

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить відновити процес малої приватизації з 1 вересня.

Економічна правда