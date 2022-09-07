Новини 7 вересня: Путін шукає причини підірвати "зернову угоду", компанії Фірташа могли ухилятися від податків

Про зерно. Президент РФ Володимир Путін заявив, що треба обмежити напрями вивезення зерна "зерновим коридором" з території України: він стверджує, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн, що розвиваються. ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

Про приватизацію. Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата фракції "Голос" Рустема Умєрова головою Фонду державного майна

Про Фірташа. БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн - за даними ЕП, йдеться про азотні добрива і компанії Дмитра Фірташа.

Про ціни. Єврокомісія працює над обмеженням ціни електроенергії, виробленої з інших від газових джерел енергії, на рівні 200 євро за МВт-год у спробах помʼякшити вплив газової кризи на споживачів у ЄС

Про ігорку. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор

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Їстівний посуд – новий тренд. Як смачні горнятка, тарілки та столові прибори витісняють пластик та папір

Як розвивається альтернативний ринок їстівного посуду у світі та Україні, хто його виробляє та які переваги він має?