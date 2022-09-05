Новини 5 вересня: відключені ЗАЕС та Каховська ГЕС, прямий газовий шантаж від Кремля

Про валюту. Нацбанк змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати населенню більше валюти

Про енергетику. У понеділок, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіян, була відімкнена остання лінія електропередачі, яка з'єднувала ЗАЕС із енергосистемою України. Також російські окупанти відключили Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого були знеструмлені частини Херсонської та Запорізької областей

Про газ. На тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком-1" біржові ціни на газ у Європі на відкритті торгів у понеділок перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів, показавши зростання на понад 30%.

Про шантаж. У Кремлі заявили, що причиною повного припинення поставок та закриття газопроводу "Північний потік-1" між Німеччиною та Росією стали санкції Заходу

Про допомогу. Європейська комісія підписує з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро

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Газова війна в розпалі. Як тримає удар ЄС та наскільки готова до зими Україна

Україна та Євросоюз очікують повного відключення російського газу під час холодів. Які заходи вони вживають і що буде далі?