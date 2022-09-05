Шмигаль розповів, яку суму становить пряма шкода, завдана агресією Росії 

В Україні вже верифікували 326 мільярдів доларів прямої шкоди від агресії Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною, передає Інтерфакс-Україна.

"Спільно зі Світовим банком Міністерство розвитку громад і територій верифікувало завданої Росією шкоди на 326 млрд дол. Тобто це - пряма шкода, яку на сьогодні вже верифіковано, фізична шкода", – пояснив глава уряду.

За словами Шмигаля, із цієї суми 105 млрд дол становить верифікована сума, яка необхідна на відновлення різних об'єктів.

На швидке відновлення необхідно 17 млрд дол, 3,4 млрд з яких Україна отримає вже цього року, а решту 2023 року.

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Збитки природі України від збройної агресії Росії за півроку досягли 395 мільярдів гривень.

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Загальна сума мінімальних потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.