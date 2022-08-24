Всі розділи
Укр / Рус

Російська агресія завдала природі України збитків на майже 400 мільярдів 

Середа, 24 серпня 2022, 17:23 - Анастасія Жарикова

Збитки природі України від збройної агресії Росії за півроку досягли 395 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у Telegram.

Відповідно до підготовленої міністерством інфографіки, за шість місяців вінйи зафіксовано більше 2 тисяч фактів фактів збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд грн.

Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд грн, водним ресурсам – 106,3 млрд грн, ґрунтам – 8,8 млрд грн.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", – наголосили в повідомленні.

 
Міндовкілля

Нагадуємо:

Загальна сума мінімальних  потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 188 мільярдів доларів, прямі збитки сягають 110,4 млрд доларів.

ВІДЕО ДНЯ



збитки війна
Матеріали за темою
Ярославський через війну втратив дві третини статків – ЗМІ 24 серпня 2022, 13:15
В уряді назвали суму збитків від окупації Росією Криму 24 серпня 2022, 11:09
Росія завдала руйнувань Миколаєву на понад 813 мільйонів  21 серпня 2022, 10:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті