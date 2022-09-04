getty images

З 31 березня 2023 року Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами, щоб зменшити рівень шуму та забруднення повітря.

Про це повідомляє Reuters.

У рамках плану, який розробляється для покращення навколишнього середовища, ізраїльська влада заявила, що вже повідомила авіакомпаніям про те, що вони не зможуть приземлятися великими літаками в аеропорту "Бен-Гуріон" поблизу Тель-Авіва з літнього сезону 2023 року.

Обмеження стосується здебільшого вантажних літаків, оскільки більшість перевізників припинили використовувати Boeing 747 та інші літаки з чотирма моторами на маршрутах до Ізраїлю.

Ізраїльська авіакомпанія El A вже зняла з експлуатації свій парк літаків 747 і використовує двомоторні літаки Boeing 777 і 787 на далеких маршрутах. Інші компанії також використовують ці літаки Boeing або аналогічні Airbus до Бен-Гуріона.

Експлуатація повітряних суден із чотирма двигунами буде дозволена у виняткових випадках і лише за наявності спеціального дозволу.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

В уряді РФ вважають, що російські авіакомпанії в умовах санкцій зможуть безпечно експлуатувати існуючий парк літаків Airbus та Boeing протягом п'яти років.

Китай закрив свій повітряний простір для літаків Boeing та Airbus російських авіаперевізників, зареєстрованих у двох юрисдикціях.