Уряд оновив врегулювання боргів теплоенерго під час воєнного стану

Кабінет Міністрів оновив положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах (між економічно обгрунтованим і встановленим), перенісши дату врегулювання такої заборгованості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Врегулюванню підлягатиме заборгованість перед надавачами комунальних послуг, що утворилася станом на 1 липня 2022, а в подальшому для підприємств теплокомуненерго — щоквартально протягом дії воєнного стану.

До складу комісії обов'язково включатимуться представники НКРЕКП та Держаудитслужби, а розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах, подані надавачами послуг, будуть оприлюднюватися на сайтах обласних та Київської міської військових адміністрацій, а також НКРЕКП.

На основі сум, які будуть визначені територіальними комісіями, міністерство розробить порядок та умови надання субвенції з держбюджету на 2022 рік.

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