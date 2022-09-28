Шмигаль розповів, наскільки Україна готова до опалювального сезону 

В середньому за всіма областями Україна готова до початку опалювального сезону на 88%, найближчими тижнями планується вийти на повну готовність.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів за підсумками селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з головами обласних військових адміністрацій.

"Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", – розповів Шмигаль.

За словами прем’єра, ключовим завданням для Міністерства енергетики, розвитку громад та територій і відповідальних органів на найближчі тижні є забезпечити вихід на 100% готовності до зими.

Уряд, зокрема, вже виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров, що дозволить придбати 400 тис. кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях до настання холодів.

У ході наради міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що на початок сезону заплановано накопичити до 15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу.

За оцінкою Міндовкілля, на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубометрів дров. На сьогодні всі потреби в деревині повністю забезпечуються, додали у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури вже створений та працює.

Нагадуємо:

Україна до опалювального сезону планує накопичити до 15 млрд кубометрів газу та розраховує отримати додаткові 2 млрд кубів від США.