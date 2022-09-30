Експорт агропродукції майже досяг довоєнного рівня – Кубраков

Україна практично вийшла на показники довоєнного експорту зерна.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону, передає Радіо Свобода.

Він розповів, що за час дії "зернової ініціативи" лише з трьох портів вивезли понад 5,5 млн тонн аграрної продукції.

З портів Великої Одесив різні країни було відправлено близько 250 суден, 4 судна – в рамках світової продовольчої програми в найбідніші країни Африки.

"Коридор працює і вже довів свою ефективність. За вересень було експортовано майже 4 мільйони тонн. Ми майже вийшли на ті цифри, які в нас були до війни", – сказав міністр.

Кубраков додав, що крім експорту морським шляхом аграрна продукція відправлялась Дунаєм, залізницею та вантажівкам.

"Я думаю, що ми точно матимемо близько 6 мільйонів тонн експорту агропродукції за місяць. Це і є приблизні цифри, які у нас були до війни", – додав міністра.

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За словами чиновника, виробники вже практично звільнили свої склади від агропродукції, яка накопичувалася через блокаду українських портів. Зараз у складах починають накопичувати новий урожай, який також піде на експорт.

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Нагадуємо:

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський не може сказати, чи буде продовжена "зернова угода" за посередництва ООН і Туреччини.

Президент РФ Володимир Путін повторив свої попередні тези про те, що зерно з України нібито продовжує йти повз найбідніші країни та заявив, що це Захід "провокує продовольчу кризу".





