У Мінагрополітики розраховують на продовження "зернової угоди" 

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Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський не може сказати, чи буде продовжена "зернова угода" за посередництва ООН і Туреччини.

Про це він заявив на саміті Future of Food and Farming Summit у Парижі.

Говорячи про "зернову угоду" термін дії якої завершується в листопаді, міністр Сольський пояснив, що наразі важко планувати її продовження.

"Ми можемо говорити про шанси на продовження чогось, коли ми розуміємо, що за столом розумні й адекватні люди", – сказав він.

Сольський додав, що Україна працює з ООН і Туреччиною над продовженням угоди, яка є життєво важливою для української економіки та для країн з нестачею продовольства, зокрема в Африці.

"Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння того, станеться це чи ні, ближче до завершення [угоди]", – зауважив міністр.

ЕП змінила цитату, наведену в попередній версії новини, оскільки пряма мова міністра Сольського під час доповіді на Саміті відрізнялась від текстової версії одного з видань, взятого як першоджерело. ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

За два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден з 5,46 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Президент РФ Володимир Путін повторив свої попередні тези про те, що зерно з України нібито продовжує йти повз найбідніші країни та заявив, що це Захід "провокує продовольчу кризу".