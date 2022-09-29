РФ приховає чверть видатків бюджету наступного року – це $110 мільярдів

Росія планує приховати призначення майже чверті своїх бюджетних витрат у 2023 році і суттєво збільшить видатки на оборону для ведення тривалої війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні розрахунки на основі проєкту бюджету РФ на 2023 рік.

На засекречені або невизначені витрати проєкт бюджету Росії на 2023 рік передбачає 6,5 трлн руб, або 112 млрд дол. Загальні видатки бюджету заплановані на рівні 29 трлн руб.

Зазначається, що такий рівень секретності є безпрецедентним і відображає політику небажання РФ відкривати інформацію про державні фінанси для перевірки з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Російський уряд вже припинив публікацію низки ключових статистичних даних, зокрема – деталі щодо торгівлі.

За оцінками Рахункової палати РФ витрати на засекречені потреби в першому півріччі 2022 року становили дещо менше 19%. За даними російських ЗМІ, частка прихованих витрат бюджету досягла піку в понад 21% у 2015 році, тобто на наступний рік після початку війни проти Україні та анексії українського Криму. Найменш "секретним" бюджет був торік із часткою таємний видатків у 14,9%.

Попри секретність, зміна бюджетних пріоритетів на наступний рік очевидна – видатки на оборону в наступному році планується збільшити на 43% відносно передбаченого спершу обсягу.

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