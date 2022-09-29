Українці отримали понад 170 мільйонів грантової допомоги на власну справу – Мінекономіки

Протягом тижня ще 172 переможці грантової програми "Власна справа" отримали фінансування на загальну суму 38 мільйонів гривень, загальні виплати держави по всіх напрямках "єРоботи" вже склали близько 174 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Урядова програма "єРобота" стає все більш популярною серед бізнесу та серед майбутніх підприємців. Загалом вони вже подали майже 13 тисяч заявок. На сьогодні кількість успішних заявок – понад 1400, з них більше всього за програмою мікрогрантів "Власна справа". Уряд активно фінансує ці програми", - пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі телемарафону..

Державна програма "єРобота" об’єднує в собі декілька напрямків, серед яких найбільш популярною є програма мікрогрантів, що передбачає отримання підприємцями до 250 тисяч грн на започаткування чи розвиток власної справи.

Також в рамках "єРоботи" є програми для підтримки переробних підприємств, програми для садів та теплиць, а також для навчання та старту в IT.

Заступниця Міністра навела приклади вже реалізованих проектів за програмою "Власна справа". Серед них – підприємство з Рівненщини, яке відшивало військову форму для чоловіків, а завдяки грантовому фінансуванню розширило асортимент та започаткувало пошиття форми для жінок.

Наразі триває прийом заявок на усі напрямки програми "єРобота" через портал "Дія". Потрібно заповнити відомості про себе у електронній формі та додати невеликий бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Кабінет міністрів виділив додаткові 35 млн грн для фінансування затверджених заявок за програмою "єРобота" щодо створення нових садів та теплиць.

У рамках проєкту "єРобота" вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави.