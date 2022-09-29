У РФ замість магазинів Lego працюватиме "Мир кубиков"

Ексклюзивний партнер данського виробника конструкторів Lego у РФ - Inventive Retail Group - після виходу Lego вирішила відкрити нову мережу з новою назвою - "Мир кубиков".

Про це пише РБК з посиланням на президента групи Тихона Смикова.

Зазначається, що перші магазини змінять вивіски та відкриються під новим брендом 29 вересня - йдеться про дві точки в Москві, в ТРЦ "Атріум" і "Авіапарк", і одну в Петербурзі, в ТРЦ "Галерея".

"Нова мережа складатиметься з 60 магазинів у більш ніж 20 містах. Інші майданчики оновляться до кінця жовтня", - йдеться у повідомленні.

"У цьому році Inventive Retail Group не планує відкривати нові магазини, але в майбутньому повернеться до цього та розвитку формату", - додає видання.

Інвестиції в оновлення мережі не розкриваються, але за словами президента групи, на створення проєкту з нуля знадобилося б "незрівнянно більше", ніж буде витрачено на переобладнання магазинів.

При цьому у магазинах "Мир кубиков" буде представлена ​ продукція Lego (її компанія ввозить по "паралельному імпорту" та закуповує у інших постачальників), а також конструктори та аксесуари до них інших виробників.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Датський виробник конструкторів Lego заявив, шо припиняє комерційну діяльність у Росії і розриває відносини з компанією, що управляє його російськими магазинами.

На початку червня через відсутність постачання закрилися кілька фірмових магазинів Lego у Росії.

11 липня Мінпромторг РФ додав Lego до переліку для паралельного імпорту товарів. За словами експертів, "сірі" набори Lego теоретично можна буде продавати в тих же торгових точках, але назву магазинів доведеться змінити.

Економічна правда