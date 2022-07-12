Lego вирішив повністю піти з Росії
Датський виробник конструкторів Lego припиняє комерційну діяльність у Росії і розриває відносини з компанією, що управляє його російськими магазинами.
Про це повідомляє видання Inc.
Інформацію підтвердив гендиректор підрозділу Lego у Росії.
У Росії працював 81 магазин Lego під управлінням компанії Inventive Retail Group, яка також керувала фірмовими магазинами Apple, Samsung та Nike – бренди теж припинили чи обмежили свою діяльність у Росії.
Після початку великої війни в Україні компанія Lego призупинила ввезення продукції до Росії "через санкції та непередбачувані умови, в яких доводиться працювати".
На початку червня через відсутність постачання закрилися кілька фірмових магазинів Lego у Росії.
11 липня Мінпромторг додав Lego до переліку для паралельного імпорту товарів. За словами експертів, "сірі" набори Lego теоретично можна буде продавати в тих же торгових точках, але назву магазинів доведеться змінити.