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Lego вирішив повністю піти з Росії

Вівторок, 12 липня 2022, 15:41 - Cергій Мельник
 
Stacey Wescott/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images

Датський виробник конструкторів Lego припиняє комерційну діяльність у Росії і розриває відносини з компанією, що управляє його російськими магазинами.

Про це повідомляє видання Inc.

Інформацію підтвердив гендиректор підрозділу Lego у Росії.

У Росії працював 81 магазин Lego під управлінням компанії Inventive Retail Group, яка також керувала фірмовими магазинами Apple, Samsung та Nike – бренди теж припинили чи обмежили свою діяльність у Росії.

Після початку великої війни в Україні компанія Lego призупинила ввезення продукції до Росії "через санкції та непередбачувані умови, в яких доводиться працювати".

На початку червня через відсутність постачання закрилися кілька фірмових магазинів Lego у Росії.

11 липня Мінпромторг додав Lego до переліку для паралельного імпорту товарів. За словами експертів, "сірі" набори Lego теоретично можна буде продавати в тих же торгових точках, але назву магазинів доведеться змінити.

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