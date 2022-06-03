У РФ призупинила роботу частина магазинів Lego

Частина магазинів Lego у РФ призупинила роботу через відсутність постачання Lego до Росії.

Про це пише РБК із посиланням на керівника служби зв'язків із громадськістю Inventive Retail Group (розвиває сертифіковану мережу LEGO) Людмилу Семушину.

За її словами, це сталося у зв'язку з відсутністю постачання Lego до Росії.

Нагадаємо:

У березні данський виробник іграшок та конструкторів Lego призупинив постачання продукції в 81 магазин у Росії через санкції, запроваджені через війну РФ проти України.

Економічна правда