Банк Англії "надрукує" фунти для підтримки уряду
Банк Англії заявив, що "надрукує" фунти стерлінгів шляхом купівлі облігацій Міністерства фінансів Британії, аби зупинити кризу на ринку державних облігацій.
Про це повідомив Банк Англії у своїй заяві, пише Financial Times.
Таким чином, британський центробанк призупинить свою програму з продажу облігацій і зобов'язується купувати "довгі" облігації уряду з 28 вересня. Там додали, що ці дії будуть "суворо обмежені в часі".
"Покупки будуть здійснюватися в будь-якому масштабі, необхідному для досягнення результату", - додали в Банку, заявивши, що Казначейство візьме на себе будь-які збитки.
Центробанк Британії пішов на такий крок після того, як його Комітет з фінансової політики висловив свою збентеженість через негативну реакцію ринку на заяву Мінфіну минулого тижня щодо нової економічної стратегії. Така реакція загрожує фінансовій стабільності Великобританії, вважають у Комітеті.
Комітет з фінансової політики заявив, що "вітає плани Банку щодо тимчасових і цільових закупівель на ринку облігацій з міркувань фінансової стабільності в терміновому порядку".
Станом на 13:37 в Лондоні прибутковість 30-річних облігацій знизилася на 63 базисних пункти до 4,35%. Прибутковість десятирічних облігацій знизилася на 43 базисних пункти до 4,07%, а фунт подешевшав на 0,5% до 1,0675 долара.
Нагадуємо:
Міжнародний валютний фонд відкрито розкритикував нову економічну стратегію Великої Британії у вівторок після чергового падіння на ринках облігацій, яке змусило Банк Англії пообіцяти "значну" відповідь для стабілізації економіки.
Фунт впав на 3,6% у п’ятницю, коли новий міністр фінансів Квазі Квартенґ заявив про історичне зниження податків за рахунок найбільшого збільшення запозичень з 1972 року. У понеділок валюта ослабла на 4,9% до історичного найнижчого рівня в 1,0327 долара, після чого дещо стабілізувалася.
Банк Англії у спробі заспокоїти інвесторів після падіння фунту до рекордно низького рівня сигналізував, що "без вагань" підвищить процентні ставки для стримування інфляції на засіданні в листопаді.