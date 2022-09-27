Справа Приватбанку: суд Києва відновив ексвласнику Боголюбову термін подання доказів 

Господарський суд Києва без виклику сторін відновив ексвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову термін для подання доказів у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови (bail-in).

Про це повідомила пресслужба банку.

У фінустанові зауважили, що термін надання таких доказів закінчився 2 роки тому.

"Процесуальний закон вимагає від Позивача надати всі наявні в нього докази разом із позовною заявою, а в разі неможливості — зазначити причини та навести докази про здійснення всіх залежних від особи дій для отримання вказаного доказу", – пояснили у банку.

У свою чергу Боголюбов в якості підстав для поновлення процесуального строку послався на введення в Україні в лютому 2022 року воєнного стану та на карантин.

Крім того, суд відмовив у задоволенні клопотання Приватбанку з проханням залишити позов без розгляду, на думку банку, через маніпуляцію системою авторозподілу.

Банк наголосив, що зазначений позов суперечить закону "Про систему гарантування вкладів фізосіб", яким забороняється вимагати акції від інвестора, яким є держава.

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Нагадуємо:

Верховний Суд відмовив Приватбанку у задоволенні вимог у касації та позбавив банк права власності на готель "Мир" у Києві на користь повʼязаних з ексвласником банку Боголюбовим компаній.

Господарський суд міста Києва вчергове переніс розгляд справи за позовом Геннадія Боголюбова до ПриватБанку, у якій ексакціонер та партнер Ігоря Коломойського намагається повернути собі акції банку, витребувавши їх від держави.





