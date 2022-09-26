У Таджикистані призупинили обслуговування російських карток "Мір"

Банк Таджикистану - Душанбе Сіті Банк - який посідає друге місце в країні за кількістю власників карток, заявив про технічні неполадки в роботі з російською платіжною системою "Мір".

Про це пише "Комерсант" з посиланням на заяву пресслужби банку.

У банку зазначають, що збої тривають з 24 вересня. У зв'язку з цим банк припинив обслуговування карток.

При цьому про терміни поновлення роботи не повідомляється.

Раніше росЗМІ писали про DDoS-атаки українських хакерів на платіжну систему "Мір".

"З минулої суботи Душанбе Сіті Банк наголошує на технічних неполадках у роботі з російською платіжною системою "Мір", на даний момент картки платіжної системи "Мір" не обслуговуються в банкоматах і РОS-терміналах "Душанбе Сіті", - йдеться у заяві банку.

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Повідомлялось, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скличе нараду з питань економіки на вищому рівні, на якій обговорюватимуться російська платіжна система "Мір" і можливі санкції Заходу.

Після турецьких банків кредитні організації інших країн, які раніше приймали карти "Мір", перестають працювати з російською платіжною системою.

Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США.

Турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір". Пізніше про це оголосив також Denizbank.

Економічна правда