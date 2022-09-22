Ердоган проведе нараду щодо російської системи "Мір" і можливих санкцій Заходу – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скличе в п’ятницю нараду з питань економіки на вищому рівні, на якій обговорюватимуться російська платіжна система "Мір" і можливі санкції Заходу.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, які володіють інформацією з цього питання.

"На зустрічі з урядовцями та іншими особами також будуть розглянуті угоди з Росією, нещодавня сильна волатильність на Стамбульській фондовій біржі та загальна економічна ситуація", - повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними.

Два приватні турецькі банки, Denizbank і Isbank, призупинили використання "Мір" на цьому тижні після того, як Вашингтон розширив свої санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, в тому числі проти керівника організації, яка керує платіжною системою.

"Анкара принципово виступає проти санкцій Заходу проти Росії та має тісні зв’язки як з Москвою, так і з Києвом, своїми чорноморськими сусідами. Вона також засудила вторгнення Росії та відправила безпілотники в Україну в рамках свого дипломатичного балансу.

Проте західні країни, за словами дипломатів, все більше стурбовані посиленням економічних зв’язків між Туреччиною та Росією, особливо після кількох зустрічей між Ердоганом і Путіним, у тому числі минулого тижня в Узбекистані", - пише Reuters.

Раніше в четвер глава російської Національної системи карткових платежів заявив, що банківські картки "Мір" продовжують працювати в Туреччині, незважаючи на те, що два банки призупинили їх використання.

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Минулого місяця Міністерство фінансів США надіслало листа великим турецьким компаніям із попередженням, що їм загрожують штрафи, якщо вони підтримуватимуть комерційні зв’язки з росіянами, які потрапили під санкції.

Раніше цього тижня високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Вашингтон очікує, що більше банків відключать "Мір" через ризик санкцій, і додав, що рішення про призупинення Isbank і Denizbank мають великий сенс.

Нагадаємо:

Після турецьких банків кредитні організації інших країн, які раніше приймали карти "Мір", перестають працювати з російською платіжною системою.

Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США.

Турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір". Пізніше про це оголосив також Denizbank.

Економічна правда