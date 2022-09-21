Слідом за Туреччиною банки Вірменії, В'єтнаму і Казахстану перестали приймати картки "Мір"

Після турецьких банків кредитні організації інших країн, які раніше приймали карти "Мір", перестають працювати з російською платіжною системою.

Про це пишуть "Известия".

Так, у call-центрах в'єтнамського банку BIDV та казахстанського "Халика" повідомили, що на даний момент не приймають російський "пластик", хоча раніше вони були перераховані на сайті НСПК як партнери.

"У кол-центрі в'єтнамського BIDV повідомили, що більше не беруть карти російської платіжної системи "Мір". За словами співробітника банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи "Мір" у цьому списку немає. У Народному банку Казахстану ("Халик банк") також перестали приймати карти "Мір". У його call-центрі повідомили, що російські карти не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати", - йдеться у статті.

У ЦБ РФ виданню повідомили, що закордонні партнери самі ухвалюють рішення щодо відкриття своєї інфраструктури для прийому карток "Мір".

На сайті платіжної системи "Мир" на 20 вересня було закрито розділ, в якому раніше повідомлялося про географію прийому карток.

20 вересня стало відомо, що у Вірменії банки також перестають обслуговувати російську платіжну систему "Мір".

ВІДЕО ДНЯ

Центробанк країни заявив, що рішення щодо роботи з російськими картками комерційні банки ухвалять самостійно. У вівторок вірменські ЗМІ повідомили, що обслуговування карток "Мір" у країні припинено, а власники російських карток не можуть зняти готівку в банкоматах.

Центробанк Вірменії у відповідь на відповідне запитання пояснив, що всі ризики, пов'язані з санкціями через продовження роботи з картами "Мір", несуть самі банки країни, повідомляє "Интерфакс".

Нагадаємо:

Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США.

Турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір". Пізніше про це оголосив також Denizbank.

Економічна правда