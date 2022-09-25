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Мешканцям деокупованих територій Харківщини та Херсонщини доставлятимуть курятину від "Наша Ряба"

Неділя, 25 вересня 2022, 16:50 - Ігор Пилипів

Мінреінтеграції домовилось з виробником курятини "Наша Ряба" про постачання декількох тонн м’яса на звільнені території Харківщини та Херсонщини. 

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції в  Telegram.

"Перші поставки відбудуться вже наступного тижня. Зокрема: на Харківський жилмасив Салтівка, який постраждав від ворожих обстрілів найбільше. Тут цивільна інфраструктура та житло майже повністю зруйновані, не працюють продовольчі магазини та заклади громадського харчування", – зазначається в повідомленні.  

Крім того, гуманітарна допомога поїде на Херсонщину: у Високопільську, Нововоронцовську та Великоолександрівську громади.

Додається, що при наявності зв’язку для уточнення деталей мешканці названих громад чи районів, а також – ті, що живуть на інших деокупованих територіях, можуть звертатися на Гарячі лінії:

Гарячу лінію для населення деокупованих територій Харківщини: 0 800 332 656;

Гарячу лінію Херсонської ОВА:  0 800 33 09 51;

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Гарячу лінію з кризових питань Мінреінтеграції : 1548 або ж у будь-який месенджер за номером телефону: 096 058 84 10.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив відповідні законодавчі зміни, що дозволяють пенсіонерам на деокупованих територіях (ДОТ), яким нараховували пенсію на картку, отримувати виплати готівкою. 

Державні Ощадбанк і ПриватБанк відновлюють надання банківських послуг у звільнених населених пунктах Харківської області.

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