Єгипет продає державні компанії, щоб підтримати економіку, яка постраждала внаслідок вторгнення Росії в Україну

getty images

Єгипет планує залучити 6 мільярдів доларів до середини наступного року, продавши частки в державних підприємствах, намагаючись підтримати економіку, яка постраждала через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство планування країни хоче залучити більше прямих іноземних інвестицій, а також веде переговори про нову позику з Міжнародним валютним фондом для того, що подолати наслідки стрімкого зростання рахунків за імпорт продовольства та палива.

Єгипет обіцяє розширити реформи, які дозволять зменшити роль держави в економіці відповідно до рекомендацій МВФ.

Фонд багатства Абу-Дабі ADQ і підрозділ Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії вже влили в Єгипет близько 3 мільярдів доларів, придбавши державні пакети акцій відомих компаній за угодами, які були укладені за підтримки Єгипетського суверенного фонду.

Також Єгипет створив фонд перед IPO, метою якого є реструктуризація деяких державних активів і підготовка їх до продажу часток.

Мета полягає в тому, щоб передати активи вартістю 3 мільярди доларів цьому фонду протягом трьох-шести тижнів, серед яких електростанція, побудована спільно з Siemens AG.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Інформація Reuters про розірвання Єгиптом контракту з Україною на постачання 240 тис тонн пшениці не відповідає дійсності, контракт буде переукладено через відсутність у ньому положень про дії сторін у разі настання форсмажорних обставин.

Німецька компанія Siemens Mobility підписала контракт із урядом Єгипту на будівництво 2000-кілометрової мережі високошвидкісних залізниць.