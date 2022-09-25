Ще сім суден вийшло з портів Великої Одеси

У рамках "зернової ініціативи" сьогодні, 25 вересня, вийшло ще 7 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Від причалів Одеського порту відійшли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту "Чорноморськ" балкери - HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. З порту "Південний" - ATA 2, ASPASIA LUCK", – йдеться в повідомленні.

На борту відправлених суден було 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. З моменту виходу першого судна з українським продовольством враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

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У суботу, 24 вересня, у рамках "зернової ініціативи" ще 8 суден відправиться з портів Великої Одеси.

У п'ятницю, 23 вересня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" відправились 11 суден. На їх борту 201 тис тонн продовольства для країн Азії та Африки.