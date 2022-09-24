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Цьогорічний врожай зернових в Україні може зменшитись майже на 30 млн тонн у порівнянні з минулим роком

Субота, 24 вересня 2022, 15:12 - Ігор Пилипів
 
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У 2022 році врожай зернових в Україні може становити від 54,1 до 55,7 млн ​​тонн у порівнянні з рекордними 86 млн тонн через російське вторгнення. 

Про це повідомив аналітик "АПК-Інформ", передає Reuters.

Зазначається, що цьогорічний врожай може складатись з 19 млн тонн пшениці, 30 млн тонн кукурудзи та 5,5 млн тонн ячменю. На думку експерта, менший урожай і логістичні труднощі можуть скоротити експорт у 2022/23 липні-червні до 22,6-38,8 млн тонн.

Водночас виробництво соняшникової олії в Україні може становити від 3,5 до 4,9 млн тонн у сезоні 2022/23 порівняно з 5 млн тонн у 2021/22, повідомив у суботу аналітик АПК-Інформ.

Прогнозується, що експорт соняшникової олії може становити від 3,0 до 4,6 млн тонн у 2022/23 роках залежно від урожаю насіння соняшнику та логістичної ситуації.

Нагадаємо:

Станом на середину вересня в Україні намолотили 26 мільйонів тонн зерна, зібраних на 6,7 мільйона гектарів.

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Раніше повідомлялось, що за 1,5 місяця роботи "зернового коридору" через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.

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