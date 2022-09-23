Новини 23 вересня: Захід заморозив до $500 мільярдів активів РФ, Путін хоче збільшити бюджет "на війну"

Про санкції. Міністри Групи семи після зустрічі у Нью-Йорку виступили зі спільною заявою, у якій засудили останні ескалаційні кроки Російської Федерації у війні проти України та пообіцяли подальші точкові санкції і продовження економічного та політичного тиску на РФ.

Про ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

Про російського олігарха. Російська компанія "НЛМК", яку контролює найбагатший російський бізнесмен Володимир Лісін, з 2014 року і щонайменше до 2019 року постачала сталь на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї. Лісін, на відміну від десятків інших найбагатших російських олігархів, досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС, Британії та навіть України.

Про активи. Країни Заходу заморозили російські активи на суму від 300 до 500 мільярдів доларів.

Про бюджет РФ. Президент РФ Володимир Путін планує збільшити витрати на військові потреби на 43% у наступному році, оскільки Росія адаптує бюджет до потреб затяжної війни в Україні.

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"Система працює так, щоб населення спалювало більше газу". Інтерв'ю з енергоаудитором про підготовку до зими

Голова правління Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин про те, якою буде взимку температура в 90% будинків столиці, чому електрообігрівачі не врятують від холоду та як підвищити температуру в оселях.

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