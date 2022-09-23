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Податкова реформа "10-10-10": на Банковій назвали терміни готовності остаточного варіанту

П'ятниця, 23 вересня 2022, 16:36 - Анастасія Жарикова

В Офісі президента триває обговорення концепції податкової реформи "10-10-10", фінальний варіант може бути готовий за два місяці.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтервʼю LB.ua.

"Усе буде напрацьовано протягом найближчих двох місяців і будуть ухвалені: а) рішення, б) терміни запровадження цієї моделі", – сказав чиновник.

Шурма розповів, що від президента отримали завдання покращити умови ведення бізнесу в Україні.

"Зважаючи на це, ми готуємо і пропонуємо різні варіанти. Тобто є стратегічне завдання Президента зробити країну інвестиційно привабливою, зокрема з погляду податків, зробити все прозорим, прибрати тіньові потоки. І ми напрацьовуємо різні варіанти", – пояснив заступник голови ОП.

За словами Шурми, наразі триває робота всередині різних груп, проговорення з бізнесом та різними інституціями всередині влади, скоро розпочнеться проговорення з міжнародними партнерами. 

"Якщо ми бачимо, що ця модель приймається всіма, почнеться законодавчий процес. Якщо буде необхідно відкорегувати цю модель за підсумками обговорення, то, безумовно, ми її відкорегуємо", – сказав Шурма.

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Він заявив, що каркас реформи розроблено "до найменших деталей" і головне завдання – досягнути консенсусу всередині країни та отримати згоду міжнародних партнерів.

Лише після цього законопроєкт вноситимуть до Верховної Ради.

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Нагадуємо:

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що до Верховної Ради ініціатива податкової реформи "10-10-10" не доходила - зараз "ця історія більше про те, хто кого перекричить, а не про реальну реформу".

В Україні обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%.

У разі, якщо запропоновану Офісом президента податкову реформу під назвою "10-10-10" запровадили б з 1 січня цього року, бюджет би щонайменше втратив 340 млрд грн надходжень.

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