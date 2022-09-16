Арахамія про податкову реформу "10-10-10": Зараз ця історія більше про те, хто кого перекричить

До Верховної Ради ініціатива податкової реформи "10-10-10" не доходила - зараз "ця історія більше про те, хто кого перекричить, а не про реальну реформу".

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"До Верховної Ради ця ініціатива не доходила. Немає ні проєктів, ні готових законопроєктів, ні парламентських міжфракційних слухань. Нині є лише публічна кампанія від авторів цієї концепції", - розповів нардеп.

"З погляду маркетингу, це чудова історія, вона легко продається бізнесу. Як колишній бізнесмен я розумію переваги для підприємців: все просто, зрозуміло, не надто більше, ніж ціна "схематозу" для ухилення. І як бізнесмен я її підтримав би.

Основне питання: за чий рахунок вона буде реалізована? Нині мінімальний дефіцит бюджету наступного року – $38 млрд на рік.

Хто покриватиме додатковий дефіцит у кілька мільярдів доларів від недоотриманих податків? Ініціатори реформи вважають, що цей провал у бюджеті вирівнюється за рахунок того, що бізнес більше працюватиме в білу. Але зараз це все на рівні припущень, конкретних розрахунків немає", - додав він.

"Будьмо реалістами, цю історію потрібно продавати не стільки парламенту, скільки нашим міжнародним партнерам, які зараз дають гроші на підтримку економіки. Під час війни знайти обґрунтування цього неможливо. Після війни це також буде складно, оскільки зʼявляться нові статті витрат на відновлення міст, інфраструктури тощо.

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Тут потрібна конкретна дискусія, з розрахунками, можливими ризиками тощо", - зазначив Арахамія.

За його словаи, зараз ця історія "більше про те, хто кого перекричить, а не про реальну реформу".

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Нагадуємо:

В Україні обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%.

У разі, якщо запропоновану Офісом президента податкову реформу під назвою "10-10-10" запровадили б з 1 січня цього року, бюджет би щонайменше втратив 340 млрд грн надходжень.

Економічна правда