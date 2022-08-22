Податкова реформа "10-10-10": скільки може втратити бюджет

У разі, якщо запропоновану Офісом президента податкову реформу під назвою "10-10-10" запровадили б з 1 січня цього року, бюджет би щонайменше втратив 340 млрд грн надходжень.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, за власними розрахунками ЕП, за такого сценарію у січні-червні надходження від податку на прибуток підприємств були б меншими на 28,7 млрд грн, від податку на доходи фізосіб – на 21,7 млрд грн, від ПДВ – на 97,24 млрд грн. Разом – 147,68 млрд грн. Якщо ж до цього додати ефект від скасування ЄСВ, то загальні втрати становили б 337,5 млрд грн.

Натомість, за розрахунками Київської школи економіки (КШЕ), здійсненими на базі бюджетних показників 2021 року, реформа може призвести до падіння доходів держбюджету на 30-40%.

Самі автори реформи вважають, що якби цю модель запровадили з 1 січня 2022 року, то доходи зведеного бюджету та бюджету Пенсійного фонду знизилися б на 584 млрд грн. При цьому річні видатки бюджету знизилися б на 350 млрд грн.

Зменшення надходжень вони хочуть компенсувати на 186 млрд грн за рік завдяки низці заходів, наприклад підвищенню екологічного податку і ставок ПДВ для фармпродукції та пального із 7% до 10%. За розрахунками авторів реформи, якби її запустили з 1 січня, то дефіцит бюджету та, відповідно, потреби в залученні додаткового боргового фінансування зросли б на 48 млрд грн.

При цьому в інвестиційній компаній Dragon Capital допускають, що в разі реалізації реформи доходи бюджету можуть не впасти, але для цього необхідна низка умов. Наприклад, жодних податкових спеціальних режимів, оптимізації, "скруток" та контрабанди.

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Сплата податків має буде обов'язковою для всіх, зарплати – лише "білими", а для олігархів чи наближених до них секторів економіки не повинно бути пільг. Разом із цим, генеральний директор Dragon Capital та власник УП Томаш Фіала, вважає треба повернути довоєнні акцизи та ПДВ на пальне і запровадити 10% податку на купівлю валюти імпортерами, щоб знизити виведення коштів під фіктивний імпорт.

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Нагадуємо:

В Україні обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%.