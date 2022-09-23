У РФ ритейлери допродують залишки імпортного алкоголю: асортимент скоротився на 40-95%

У РФ великі ритейлери, чий асортимент імпортного алкоголю вже скоротився на 40-95% рік до року, чекають на вимивання з полиць до половини залишків у найближчі три місяці та зростання цін.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що асортимент імпортного алкоголю у федеральних мережах за червень-серпень скоротився на 40-95% рік до року в залежності від категорії, а в найближчі три місяці може зменшитися ще на 40-50%. Про це свідчать дані Асоціації компаній роздрібної торгівлі.

За даними АКОРТ, імпорт алкогольних напоїв у великих мереж за цей період знизився на 60=100%.

Зокрема, повністю припинилося постачання ігристих вин регіону Шампань, на 70% впав імпорт віскі, на 60% - французького коньяку та імпортного пива. На цьому тлі закупівельні ціни на імпортне спиртне з лютого зросли на 27-40%, а щодо позицій - на 70%, кажуть в АКОРТ.

Імпорт алкоголю до Росії знижується з початком повномасштабної війни в Україні та нової хвилі санкцій.

"За підсумками першого півріччя ввезення всіх міцних напоїв скоротилося майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі - майже на 50%, до 11,8 млн л.

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США в рамках санкцій повністю заборонили відвантаження спиртного в РФ, а ЄС - на алкоголь, дорожчий за €300 за одиницю. Низка компаній самі зупинили постачання чи пішли з ринку", - йдеться у повідомленні.

Профільна асоціація звернулась до уряду РФ з проханням включити низку алкогольних брендів до переліку дозволених до так званого паралельного імпорту.

Нагадаємо:

У РФ дорожчає іноземний алкоголь: ціни на нього зростають швидше, ніж на інші категорії продуктів.

За підсумками першого півріччя 2022 року імпорт міцного алкоголю до РФ внаслідок санкцій скоротився майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі - майже на 50%, до 11,8 млн л.

Економічна правда