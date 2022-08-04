У Росії дорожчає іноземний алкоголь: ціни виросли до 70%

У РФ дорожчає іноземний алкоголь: ціни на нього зростають швидше, ніж на інші категорії продуктів.

Про це пише російське видання "Сирена" з посиланням на проєкт "Цены сегодня".

Так, у Москві шведська горілка Absolut 500 мл подорожчала на 46%, а віскі Jim Beam 700 мл - на 38%.

При цьому, вартість елітного віскі The Macallan Sherry Oak дванадцятирічної витримки змінилася ще сильніше - він подорожчав на 70%.

Зазначається, що алкоголь виробництва РФ майже не змінився у ціні. Горілка "Зеленая марка" з лютого по липень стала дорожчою на 2%.

Нагадаємо:

За підсумками першого півріччя 2022 року імпорт міцного алкоголю до РФ внаслідок санкцій скоротився майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі - майже на 50%, до 11,8 млн л.

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