Імпорт міцних напоїв до РФ через санкції впав на 35%

За підсумками першого півріччя 2022 року імпорт міцного алкоголю до РФ внаслідок санкцій скоротився майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі - майже на 50%, до 11,8 млн л.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані учасників ринку.

При цьому, офіційна статистика зовнішньої торгівлі не публікується з весни.

"Найпомітніше, за даними учасників ринку, у першій половині року знизився імпорт віскі - 48,4%, до 11,8 млн л рік до року. Ввезення коньяку та бренді скоротилося на 11,3%, до 9,02 млн л, лікерів - на 36,6%, до 2,25 млн л, джину - на 26,6%, до 874,05 тис. л, горілки - на 41,7%, до 965,5 тис л.

Імпорт текіли, фруктових дистилятів та інших категорій знизився на 34,5%, до 4,83 млн л. Майже не змінилися постачання рому, скоротившись лише на 1,8%, до 2,89 млн л рік до року", - йдеться у статті.

Зазначається, що у березні учасники ринку передбачали зниження імпорту алкоголю до Росії на 20-40% через початок вторгнення Росії в Україну.

США в рамках санкцій проти РФ заборонили відвантаження всього спиртного в країну, а ЄС - постачання алкоголю дорожче за €300 за одиницю товару.

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Глобальні компанії - Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's) та інші - призупинили продаж або оголосили про вихід з РФ.

Економічна правда