В Узбекистані призупинили обслуговування російських карток "Мір"

Узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD заявив, що обслуговування російської картки "Мір" з 23 вересня тимчасово призупинено "з технічних причин".

Про це повідомляється на сайті узбецької системи.

При цьому дата відновлення обслуговування карток не наводиться. 21 вересня у прес-службі центру заявляли про роботу російських карток у штатному режимі.

"Єдиний загальнореспубліканський процесинговий центр повідомляє, що у зв'язку з проведенням необхідних технічних процедур на стороні учасника платіжної системи Uzcard з 9:00 23 вересня 2022 року припиняє обслуговування карток "Мир" в інфраструктурі ПС Uzcard та роботу кобейджингових карток Uzcard-''Мір'' за кордоном", - йдеться у повідомленні.

При цьому кобейджингові картки Uzcard-"Мір" на території Узбекистану працюють у штатному режимі.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скличе в п’ятницю нараду з питань економіки на вищому рівні, на якій обговорюватимуться російська платіжна система "Мір" і можливі санкції Заходу.

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Після турецьких банків кредитні організації інших країн, які раніше приймали карти "Мір", перестають працювати з російською платіжною системою.

Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США.

Турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір". Пізніше про це оголосив також Denizbank.

Економічна правда