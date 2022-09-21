"Зернова ініціатива": ще вісім суден вийшли з українських портів

У середу, 21 вересня, у рамках "зернової ініціативи" ще 8 суден вийшли з портів Великої Одеси.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"21 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 8 суден з 170,3 тис. тонн агропродукції у напрямку країн Азії та Європи.

Від причалів Одеського порту відійшли балкери DS MANATEE, SEA INSPIRATION, NIZAR, з порту Чорноморська – SWIMMER, CENK M, а з порту "Південний" – MED ISLAND, BRIGHT STAR, LEONORA VICTORY", - йдеться у повідомленні.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,27 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 185 суден з продовольством до країн Азії, Європи та Африки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" у вівторок, 20 вересня, з українських портів вийшли ще 8 суден з агропродукцією, експорт продовольства перевищив понад 4 мільйон тонн.

Економічна правда