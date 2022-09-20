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Україна експортувала понад чотири мільйони тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"

Вівторок, 20 вересня 2022, 13:05 - Анастасія Жарикова

У рамках "зернової ініціативи" у вівторок, 20 вересня, з українських портів вийшли ще 8 суден з агропродукцією, експорт продовольства перевищив понад 4 мільйон тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що 8 суден портів з 195,7 тис. тонн  агропродукції на борту вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ".

Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S. З порту "Чорноморськ" – судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер завантажать  30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.

У Мінінфраструктури підсумували, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

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Нагадуємо:

Президент РФ Володимир Путін знову повторив свою тезу про те, що нібито лише 3% від усіх поставок у рамках продовольчої угоди поставлено країнам, що його потребують - раніше в МЗС та Мінінфраструктури спростували ці заяви Путіна. А ЕП на цифрах пояснила, що це брехня.

зерно експорт Мінінфраструктури
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Економічна правда
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