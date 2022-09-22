Попит на електрокари та гібриди в Україні зростає: як змінились вподобання українців

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Попит на автомобілі з традиційними двигунами в Україні скорочується, натомість частка авто з гібридними та електродвигунами зростає.

Про це свідчать дані Асоціації автомобілевиробників Укравтопром.

Зазначається, що ща вісім місяців 2022 року в Україні було реалізовано 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Білшість з них (57%) обладнані ензоновими двигунами.

Водночас у порівнянні з аналогічним періодом 2021 р. частина бензинових авто в структурі ринка зменшилась на 5%.

Також зменшились частки дизельних авто (-1%), зараз у продажах вони займають 24%. А також машин з ГБО, які охопили лише 1% ринку (-1%).

Натомість відсоток гібридних авто збільшився відсоток з 10% до 14%, а електромобілів з 1% до 4%.

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У серпні в Україні різко впав попит на вживані авто з-за кордону – порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%.

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