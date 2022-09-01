Попит на нові авто в Україні дещо знизився: що українці обирали у серпні

У серпні попит на нові легкові авто в Україні порівняно з липне знизився на 20% – українці ввезли з-за кордону 2,9 тисяч нових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що попит порівняно з серпнем минулого року впав майже втричі.

Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA. Всього було зареєстровано 750 нових автомобілів марки.

В асоціації автомобілевиробників вказують, що у порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Тойот в Україні зменшилась на 40%. Водночас у порівнянні з липнем поточного року, попит на авто цієї японської марки зріс на 26%.

Друге місце посідає марка RENAULT. Всього було зареєстровано 206 нових авто, що вшестеро менше, ніж у серпні минулого року. Від липневої кількості реєстрацій французька марка відстала на 21%.

Третє місце за кількістю реєстрацій посів німецький преміальний бренд BMW – 197 авто. Ця марка увійшла в топ-3 рейтингу серед покупок українцями нових авто вперше.

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Бестселером серед авто у серпні став TOYOTA RAV-4 – кросовер у серпні обрали 339 покупців.

Усього з січня по серпень 2022 року українці придбали і поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадуємо:

У липні, за місяць після скасування пільг на розмитнення імпорту, ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.

Спрос на новые автомобили в Украине несколько снизился: что украинцы выбирали в августе

В августе спрос на новые легковые авто в Украине снизился на 20% по сравнению с июлем – украинцы ввезли из-за границы 2,9 тысячи новых авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

Спрос по сравнению с августом прошлого года упал почти в три раза.

Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA. Всего было зарегистрировано 750 новых автомобилей марки.

В ассоциации автомобилепроизводителей указывают, что по сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 40%. В то же время по сравнению с июлем текущего года спрос на авто этой японской марки вырос на 26%.

Второе место занимает марка RENAULT. Всего было зарегистрировано 206 новых авто, что в шесть раз меньше, чем в августе прошлого года. От июльского количества регистраций французская марка отстала на 21%.

Третье место по количеству регистраций занял немецкий премиальный бренд BMW – 197 автомобилей. Эта марка вошла в топ-3 рейтинга среди покупок украинцами новых автомобилей впервые.

Бестселлером среди авто в августе стал TOYOTA RAV-4 – кроссовер в августе выбрали 339 покупателей.

Всего с января по август 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 24,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напоминаем:

В июле, через месяц после отмены льгот на растаможку импорта, рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.

Экономическая правда





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