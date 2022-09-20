Місія МВФ почне роботу над новою спеціальною програмою з Україною в жовтні – Шмигаль

фото: telegram Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною в жовтні.

Про це він повідомив у Telegram після зустрічі з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою 20 вересня в Нью-Йорку.

"Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці", - написав Шмигаль.

"Подякував Фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 млрд доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України", - додав він.

Нагадаємо:

МВФ розробить для України нову довгострокову програму кредитування - протягом наступних тижнів місія Фонду обговорюватиме це з економічною групою України.

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

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Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, які зіткнулися з потрясіннями цін на продовольство, спричиненими війною в Україні, і обговорить заходи на засіданні виконавчої ради в понеділок 12 вересня.

У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичити до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

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Економічна правда