Уряд підтримав санкції проти сотень повʼязаних із "Росатомом" осіб та компаній

Кабінет міністрів підтримав розширення санкцій проти "Росатома" та вніс до санкційного списку понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією.

Про це повідомила пресслужба уряду, відповідне розпорядження було ухвалене у пʼятницю на засіданні КМУ.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, до списку потрапив і радник генерального директора російського Оператора з поводження з радіоактивними відходами (ФГУП "НО РАО", входить в концерн "Росатом") Ренат Карчаа.

"Саме він вчора виступив у якості гіда по окупованій російськими військами Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію", – додав Галущенко. "Вчора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він вже - підсанкційна особа, якій тепер ніхто не потисне руку".

Державна корпорація "Росатом" є одним із ключових суб’єктів російської економіки і важелем впливу та тиску в питаннях зовнішньої політики держави агресора.

Водночас зауважимо, що згідно закону України "Про санкції" обмежувальні заходи (або зміни до них) виносяться на розгляд Ради нацбезпеки та оборони за подання Верховної Ради, Кабміну, президента, Нацбанку чи Служби безпеки. Рішення РНБО вводиться в дію указом президента та затверджується постановою Верховної Ради.

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За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".

В Україні накладено арешт на банківські рахунки дочірньої компанії Росатома у Києві, "Росатом Східна Європа" – кошти з них передали в управління Агентству з розшуку та управління активами.