Новини 19 вересня: росіяни обстріляли Південноукраїнську АЕС, McDonald’s відновлює роботу в Києві

Про Південноукраїнську АЕС. Російська армія вночі 19 вересня здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Про McDonald’s. У McDonald’s заявили, що розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery 20 вересня.

Про ОГТСУ. Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Про ОВДП. У Національному банку України задумалися над тим, щоб продавати облігації внутрішньої державної позики зі свого портфеля. Це має допомогти збільшити вплив облікової ставки на ставки за депозитами та урядовими запозиченнями.

Про видатки держбюджету. У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порівняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

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