Bitcoin знову опустився нижче 20 000 доларів 

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Біткойн у неділю впав на 1,54% до 19 804 доларів, знизившись з позначки 20 000 після втрати 310 доларів порівняно з попереднім закриттям.

Про це пише Reuters.

Найбільша та найвідоміша у світі криптовалюта впала на 58,9% у порівнянні з рекордом за рік у 48 234 доларів США 28 березня.

Ефір, монета, пов’язана з блокчейн-мережею ефіріуму, у неділю впала на 3,2% до 1422,1 долара, втративши 47 доларів порівняно з попереднім закриттям.

Нагадуємо:

Криптовалюта Bitcoin п’ятий день поспіль падає і сягнула рівня нижче 23 тисяч дол, оскільки інвестори оцінюють неоднозначні сигнали Федерального резерву щодо темпів підвищення ключової ставки.

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin перетнула позначку 25 тис доларів вперше з середини червня.