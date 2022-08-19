Bitcoin швидко втрачає у вартості в очікуванні наступного кроку Федрезерву США

Криптовалюта Bitcoin п’ятий день поспіль падає і сягнула рівня нижче 23 тисяч дол, оскільки інвестори оцінюють неоднозначні сигнали Федерального резерву щодо темпів підвищення ключової ставки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша криптовалюта впала на 3% до 22 716,59 доларів, найнижчого рівня з 10 серпня. Друга найбільша криптовалюта, Ether, впала на 3,8%. Такі активи, як Polygon, Solana та Avalanche, впали на 7% або більше.

"Імпульс, який повернув Bitcoin до ціни у 25 тисяч доларів, втратив свою рушійну силу, і це може почати сильніше тиснути на ціну Bitcoin", – сказав Крейґ Ерлам, старший ринковий аналітик Oanda. "Рух нижче 22 500 доларів може свідчити про те, що наразі цінове ралі закінчилося".

Криптовалюти цього року зазнали значного удару по вартості, оскільки ФРС швидко підвищила ставки на тлі високих показників інфляції. Як наслідок, ризикові активи, як-от акції технологічних гігантів, зазнали труднощів.

З 31 грудня вартість Bitcoin та Ether впала приблизно на 50%. Тим не менш, у середині червня вони піднялися з найгіршого рівня на тлі оптимізму, що інфляція може незабаром досягти піку і піти на уповільнення.

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Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin перетнула позначку 25 тис доларів вперше з середини червня.