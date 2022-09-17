Всі розділи
Укр / Рус

"Укренерго" отримав майже 4 мільярди за експорт електроенергії до ЄС

Субота, 17 вересня 2022, 13:20 - Економічна правда

НЕК "Укренерго" з 30 червня по 18 вересня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,1 млрд грн.

 Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

​"Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 18 вересня, складає понад 4,1 млрд грн. Водночас експорт електроенергії за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – 131 млн доларів", – йдеться в повідомленні.

За останній тиждень доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Додається, що з 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні. 

 
Телеграм Укренерго

У окремих випадках кількість учасників аукціонів збільшилася до 12 компаній. 

Оскільки на суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися,  на ринку "на добу наперед" (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження склала близько 386,8 євро/МВт-год, а в Словаччині – 442,6 євро/МВт-год.Натомість тижнем раніше вони складали €412,9 та €446,2 відповідно. 

ВІДЕО ДНЯ

На українському ринку РДН ціна базового навантаження зросла та у більшість днів становила 88-89 євро/МВт-год. 

Загалом середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 12,9%  до 8,1 тис. грн/МВт-год. Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн/МВт-год в напрямку Словаччини 13 вересня.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину у період з 30 червня по 31 серпня зросли до 2,94 мільярда гривень.

Укренерго експорт електроенергія
Матеріали за темою
"Укренерго" готує резервні шляхи живлення на випадок нових ударів РФ по інфраструктурі 14 вересня 2022, 14:40
"Укренерго" отримало обладнання для ремонтних робіт від німецького системного оператора 9 вересня 2022, 09:55
Україні дозволили дещо збільшити експорт електроенергії в ЄС 5 вересня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті