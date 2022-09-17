"Укренерго" отримав майже 4 мільярди за експорт електроенергії до ЄС

НЕК "Укренерго" з 30 червня по 18 вересня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

​"Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня по 18 вересня, складає понад 4,1 млрд грн. Водночас експорт електроенергії за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – 131 млн доларів", – йдеться в повідомленні.

За останній тиждень доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Додається, що з 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.

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У окремих випадках кількість учасників аукціонів збільшилася до 12 компаній.

Оскільки на суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися, на ринку "на добу наперед" (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження склала близько 386,8 євро/МВт-год, а в Словаччині – 442,6 євро/МВт-год.Натомість тижнем раніше вони складали €412,9 та €446,2 відповідно.

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На українському ринку РДН ціна базового навантаження зросла та у більшість днів становила 88-89 євро/МВт-год.

Загалом середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 12,9% до 8,1 тис. грн/МВт-год. Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн/МВт-год в напрямку Словаччини 13 вересня.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

Надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину у період з 30 червня по 31 серпня зросли до 2,94 мільярда гривень.