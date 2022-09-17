Нацбанк за останній тиждень на міжбанку продав майже 528 мільйонів доларів

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За тиждень з 12 по 16 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 528,16 млн доларів і купив 17,5 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 528,16 млн доларів. При цьому регулятор купив 17,5 млн доларів.

Це найбільша сума продажу Нацбанком за вересень. Минулого тижня НБУ продав 482 млн доларів, а тижнем раніше тільки 240 млн доларів.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,114 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 17,86 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

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