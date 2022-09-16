Уряд прийняв постанови для запуску оновленої пільгової іпотеки з 1 жовтня
Кабінет міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування.
"Іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям.
Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло", - сказав Шмигаль.
Він додав, що функція подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки.
"Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку", - розповів прем'єр.
Нагадаємо:
З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма "Доступна іпотека" під 3%, на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.
У Мінекономіки заявили, що масову іпотеку цифровізують – оформити заявку на кредит можна буде через портал "Дія".
Економічна правда